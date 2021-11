Moldova-Ue: presidente Parlamento Grosu in visita a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento moldavo ha anche parlato di importanti progetti infrastrutturali, del settore energetico, della liberalizzazione dei prezzi del roaming e del superamento della crisi pandemica Covid-19. "Apprezziamo molto l'assistenza fornita nel contesto del superamento degli effetti della crisi pandemica, compresa l'approvazione del Piano di ripresa economica da 600 milioni di euro che è già in fase di attuazione. La Moldova è grata per la consegna di oltre 1 milione di dosi di vaccini e per averci offerto un aiuto non rimborsabile di 60 milioni di euro per aiutarci a superare la crisi energetica", ha sottolineato il presidente del Parlamento di Chisinau. In tale contesto, sono state inoltre affrontate nuove aree di cooperazione con l'Ue ad integrazione dell'Accordo di associazione: digitalizzazione, ambiente e lotta alle notizie false. (Rob)