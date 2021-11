Speciale energia: Arabia Saudita, firmato memorandum con Sabic per energia da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia saudita e la Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) hanno firmato un memorandum d'intesa nel campo dello sviluppo di progetti di energia da fonti rinnovabili. Lo ha reso il ministero ieri in un comunicato stampa. L'accordo assicura la disponibilità delle reti di trasmissione, condurrà i necessari studi preliminari, predisporrà le gare e le aggiudicazioni per questi progetti. Il ruolo del ministero si concentra sul sostegno e l'incoraggiamento verso lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel Paese, per raggiungere gli obiettivi del programma Vision 2030. (Res)