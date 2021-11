Regno Unito: "Times", principe Andrea ha aiutato donatore conservatore ad aprire banca a Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il duca di York, il principe britannico Andrea, avrebbe cercato di aiutare David Rowland, un donatore conservatore, ad aprire una banca a Monaco. È quanto riferisce il quotidiano “The Times”, secondo cui il membro della famiglia reale britannica avrebbe avuto una corrispondenza con le autorità del principato e si sarebbe offerto di sollevare l’argomento durante un incontro con il principe Alberto. La figura di Andrea sembra quindi compromessa dalla sua relazione con Rowland, la cui banca di famiglia ha inizialmente prestato alla famiglia reale britannica – e poi revocato – 1,5 milioni di sterline. L’assistente personale di Alberto di Monaco, Heather Acheson, ha inviato un'e-mail al principe Andrea nel mese di dicembre 2009, affermando: “In risposta alla tua domanda: Quanto è difficile ottenere una licenza bancaria a Monaco e per Monaco? Le autorità monegasche non limitano l'accesso alle banche estere sul territorio; le nuove banche sono benvenute a condizione che soddisfino i criteri di "idoneità e idoneità". Il duca inoltrò il messaggio al figlio di Rowland, Jonathan, che era allora direttore della Banque Havilland, con sede in Lussemburgo. Andrea si recò a Monaco il 4 marzo 2010 per partecipare a una cena per l'Outward Bound Trust ospitata dal principe Alberto. Non è chiaro se in quell’occasione sia stata sollevata la questione della banca, ma nel 2012 Havilland ha aperto una filiale a Monaco nel 2012 dopo aver acquistato l’istituto di credito del principato Dexia Private Bank.(Rel)