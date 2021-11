Maltempo: abbondante nevicata nel reatino, mezzi bloccati a Cittareale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una abbondante nevicata sulla via Salaria a Cittareale nel reatino ha creato grossi disagi alla circolazione stradale costringendo i vigili del fuoco del territorio di Posta ad effettuare diversi interventi. La coltre di neve che si è rapidamente depositata ha creato problemi e disagi al flusso veicolare in particolare nel tratto stradale all'altezza del Km 122 dove sono stati rimessi in carreggiata più mezzi pesanti. In sinergia con il personale della Polizia stradale e dell'Anas, è stato possibile permettere il transito alle numerose autovetture in panne, impossibilitate a proseguire o a riprendere il transito in sicurezza. (Rer)