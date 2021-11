Usa: borse in rialzo dopo le turbolenze provocate dalla variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati azionari degli Stati Uniti hanno registrato un leggero rialzo in apertura nella giornata di oggi, recuperando alcune delle perdite provocate venerdì scorso dalla notizia della scoperta della variante Omicron del coronavirus in Sudafrica. Lo riporta oggi il “Wall Street Journal”. I future dell’indice S&P 500 hanno guadagnato 0,9 punti percentuali, dopo aver subito venerdì il più pesante ribasso dallo scorso febbraio. Il Nasdaq-100 ha registrato un rialzo pari a un punto percentuale, mentre i futures dell’indice Dow Jones hanno guadagnato lo 0,7 per cento. In forte rialzo i futures sul petrolio, che hanno registrato un aumento del 4,9 per cento portando il prezzo del barile a 75,1 dollari.(Nys)