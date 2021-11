Regno Unito: leader laborista Starmer lavora a rimpasto del governo ombra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laborista britannico, Keir Starmer, sta lavorando ad un rinnovamento della leadership del suo partito e quindi del cosiddetto "governo ombra", per la seconda volta in un anno, per aumentarne la "posizione mediatica" oltre a promuovere alcune figure al suo interno. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian", secondo cui Starmer punterebbe a sfruttare il momento di difficoltà che vive il governo e il Partito conservatore del premier Boris Johnson su dossier quali l'assistenza sociale e il coste della vita nel Regno Unito. La deputata laborista, Cat Smith, che in precedenza ha lavorato nella squadra dell'ex segretario Jeremy Corbyn, ha annunciato sui suoi canali social di essersi dimessa dalla segreteria nazionale chiarendo di non "vedere l'ora di trascorrere ancora più tempo a casa qui nel Lancashire e di difendere i miei elettori". Nella sua lettera di dimissioni, Smith si è descritta come "uno dei nostri pochi parlamentari laburisti del 'muro rosso' rimasti", una affermazione che suggerisce una differente visione di vedute con la linea più riformista portata avanti dal segretario. Dall'ultimo rimpasto di Starmer a maggio, in cui il cancelliere ombra, Anneliese Dodds, è stato sostituita da Rachel Reeves, anche una serie di membri dello staff hanno lasciato la squadra. (Rel)