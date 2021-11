Covid: Rozza (Pd), apertura hub vaccinali anche la domenica arriva in grave ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha aperto i centri vaccinali anche la domenica. Una decisione che arriva "in grave ritardo secondo la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza. "Noi avevamo sollecitato già quasi due mesi fa. Solo in extremis, a fronte di un inquietante aumento dei contagi e lo spettro della variante Omicron, la giunta Fontana-Moratti ha capito l'importanza di potenziare tutti gli hub e tenerli aperti anche la domenica per accelerare la somministrazione delle terze dosi, indispensabile ad affrontare la recrudescenza della pandemia". "Spiace solo che si sia perso tanto tempo prezioso. Ancora una volta la giunta non ha saputo gestire la pandemia con lungimiranza e ora si trova ad inseguire l'emergenza", ha concluso Rozza. (Com)