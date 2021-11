Pa: Brunetta a Caserta, la Scuola nazionale dell'amministrazione riparte da Caserta, hub per tutto il Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Domani "con la professoressa Paola Severino, neo presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna), saremo ricevuti dal presidente della Repubblica. Per questo abbiamo voluto essere oggi a Caserta e completare qui, dove nacque la prima sede della Scuola, il nostro tour istruttorio che ci ha visto a Santena (Torino), dove dovrebbe nascere la sede del Nord della Scuola, e all'Aquila, dove grazie all'intuizione del presidente Draghi dovrebbe vedere la luce un'altra sede della Sna nel Centro Italia". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in visita a Caserta, dove, assieme alla professoressa Severino e al segretario generale della Sna, Fortunato Lambiase, ha incontrato il sindaco Carlo Marino, il prefetto Giuseppe Castaldo e la direttrice della Reggia, Tiziana Maffei. "Si riparte da Caserta - ha sottolineato il ministro - non solo per la sua bellezza, ma per il suo essere baricentrica rispetto al Mediterraneo. Non a caso qui, durante la mia precedente esperienza da ministro, volli nel 2012 il Centro Mena Ocse, il Centro di formazione del programma di governance per il Medio Oriente e Nord Africa dell’Ocse. La Sna deve essere un grande hub, un catalizzatore per la cultura di governo del Mediterraneo". (Com)