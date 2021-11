Gambia: presidenziali, ultima settimana di campagna elettorale prima del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- In Gambia inizia oggi l'ultima settimana di campagna elettorale prima delle elezioni presidenziali di sabato, dove al presidente uscente Adama Barrow si affiancheranno altri cinque candidati alla guida del Paese. Come riferisce "Rfi", per gli ultimi giorni prima del voto i comizi elettorali dei diversi partiti che hanno fatto campagna nel Paese si stanno a poco a poco concentrando nella capitale Bangui, mentre i due principali sfidanti - Barrow per il Partito nazionale del popolo e l'ex primo ministro Ousainou Darboe per il Partito democratico unificato - si danno da fare per convincere una più larga porzione di elettori. Accanto ai due grandi favoriti al voto, suscita reazioni la candidatura di Mammah Kandeh del Congresso democratico gambiano: arrivato terzo alle elezioni del 2016, Kandeh è ora sostenuto dall'ex presidente Yahya Jammeh, su cui pesano accuse di crimini contro l'umanità. La scorsa settimana un tribunale di Bangui si è intanto pronunciato a favore di due dei 15 candidati respinti dalla Commissione elettorale lo scorso novembre. (Res)