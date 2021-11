Regno Unito: in vendita il principale centro vaccinale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vaccine Manufacturing Innovation Center di Harwell, nei pressi di Oxford, è in vendita. Fra i più importanti centri di produzione vaccinale del Regno Unito, e destinatario di aiuti di stato per oltre 200 milioni di sterline (235 milioni di euro), il centro di produzione è oggetto d’interesse da parte di diversi attori, stando a quanto riferisce il “Financial Times”, secondo cui il governo starebbe già esaminando delle offerte. Il completamento dei lavori del centro era stato programmato nel 2023 ma, con l’insorgere della pandemia di Covid-19, questa scadenza è stata anticipata alla primavera del 2022. Tuttavia, stando alle fonti del “Ft”, la necessità di un centro di produzione di vaccini realizzato col sostegno dei fondi pubblici è venuta meno dopo che diverse aziende farmaceutiche sono riuscite a soddisfare la domanda di preparati per contrastare il Covid-19. Almeno quattro aziende hanno presentato offerte per il centro vaccinale, tra cui la società di biotecnologia britannica Oxford BioMedica, il produttore sanitario svizzero Lonza e il conglomerato giapponese Fujifilm, secondo le fonti citate dal quotidiano britannico. (Rel)