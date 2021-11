Russia-Rca: colloquio telefonico Putin-Touadera, focus su cooperazione e risposta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadera, hanno discusso oggi della cooperazione in vari settori, soprattutto in ambito commerciale ed economico, nonché della risposta al Covid-19 durante una conversazione telefonica, come affermato dal Cremlino. Tra le questioni affrontate nell'agenda bilaterale, si è parlato anche della formazione del personale professionale nella Repubblica centrafricana, mentre il presidente Touadera ha elogiato Putin per il sostegno in vari campi da parte di Mosca a Bangui. (Rum)