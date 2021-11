India: governo impone test Covid obbligatori per viaggiatori in arrivo dall’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India renderà obbligatorio il test Covid-19 per i viaggiatori in arrivo da oltre una decina di Paesi, fra i quali quelli europei, nei quali sono stati rilevati contagi legati alla variante Omicron, scoperta la scorsa settimana in Sudafrica. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute di Nuova Delhi, precisando che il provvedimento entrerà in vigore a partire dal primo dicembre. La decisione giunge dopo che un uomo recentemente tornato dal Sudafrica è risultato positivo al Covid, sebbene non sia chiaro se il suo contagio sia legato alla variante Omicron. “Il paziente è attualmente sotto osservazione e mostra sintomi lievi”, ha spiegato il dirigente della sanità pubblica dello Stato di Maharashtra Pradeep Awate. A sottoporsi al test in aeroporto dovranno essere tutti i visitatori in arrivo dall’Europa, dal Sudafrica, dal Brasile, dal Bangladesh, dal Botswana, dalla Cina, dalle Mauritius, dalla Nuova Zelanda, dallo Zimbabwe, da Singapore, da Hong Kong e da Israele. (segue) (Inn)