India: governo impone test Covid obbligatori per viaggiatori in arrivo dall’Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il 5 per cento di tutti i viaggiatori provenienti da altri Paesi saranno scelti in maniera casuale perché siano sottoposti al test. Nelle scorse ore il primo ministro Narendra Modi ha già chiesto ai propri collaboratori di rivedere la decisione, precedentemente assunta, di ripristinare tutti i collegamenti aerei internazionali a partire dal 15 dicembre. Attualmente sono attivi solo i collegamenti stabiliti in base ad accordi bilaterali. L’India ha registrato oggi 8.309 nuovi contagi da coronavirus. Il totale dall’inizio della pandemia è di 34,6 milioni di casi, che rende l’India il secondo Paese al mondo più colpito dopo gli Stati Uniti. I decessi sono stati 468.790 in totale, 236 dei quali nelle ultime 24 ore. (Inn)