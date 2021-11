Sanità: Palozzi (Cambiamo), Zingaretti chiarisca su numero medici in pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seppur la situazione Covid sul territorio regionale del Lazio appare al momento sotto controllo, i contagi tuttavia sembrano aumentare, e a preoccupare non è tanto la disponibilità di posti letto negli ospedali, quanto la carenza dei medici nei pronto soccorso, come riportato oggi dalla stampa". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. (segue) (Com)