Sanità: Zingaretti presenta progetto nuovo ospedale Latina, 300 milioni e 536 posti letto (3)

- L'ospedale sarà su tre piani e suddiviso in aree funzionali: la Diagnostica per immagini, il Blocco operativo, Diagnosi e Cura, Area critica-Emergenza-Urgenza, Materno-infantile, Punto nascita, Area Chirurgica, Area Medica, Degenza Detenuti, Area Diurna. I posti letto, nel dettaglio, saranno: 424 per la degenza ordinaria, 16 per la degenza psichiatrica, 4 per la degenza dei detenuti, 24 day hospital, 22 day surgery e 46 posti di terapia intensiva. "La costruzione del nuovo ospedale contribuirà ad ampliare la rete dei servizi del Sistema sanitario regionale e avrà un notevole impatto sul territorio della Città di Latina e per l’intera provincia, garantendo la prossimità dei servizi e la qualità della degenza per i cittadini", si legge sul portale Salute Lazio. (segue) (Rer)