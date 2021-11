Speciale scuola: Lombardia, Rizzoli, Regione leader per tasso di inserimenti giovani nel mondo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal punto di vista delle imprese che sono alla continua ricerca di figure specializzate - ha proseguito l'assessore - la formazione tecnica superiore permette di trovare personale adeguatamente formato. Questo avviene anche grazie al coinvolgimento diretto delle imprese che partecipano alla realizzazione dei percorsi e che ospitano i ragazzi per i periodi di formazione on the job". L'assessore Rizzoli ha preso parte a numerosi talk confrontandosi con i colleghi delle altre regioni italiane, con rappresentanti del mondo imprenditoriale e dei Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione. I dibattiti si sono concentrati, tra le altre cose, sulla riforma del sistema Its, sulle risorse del Pnrr e sul rapporto con il mondo del lavoro. "Per tutte le regioni italiane, i finanziamenti del Pnrr, rappresentano una grande occasione per portare il sistema Its al livello dei paesi europei più avanzati. Un'occasione che non possiamo mancare. Siamo convinti che in questo percorso le Regioni debbano giocare un ruolo decisivo. Puntiamo ad incrementare i numeri dei corsi, senza per questo rinunciare alla qualità della formazione. Al tempo stesso crediamo che i tempi siano maturi per investire anche in infrastrutture potenziando le sedi e i laboratori delle Fondazioni". (Com)