Speciale scuola: Regno Unito, Covid, governo chiede a scuole di prepararsi a test dopo Natale

- Il ministero dell’Istruzione britannico ha chiesto alle scuole secondarie di prepararsi a sottoporre a test per il coronavirus gli alunni al rientro dalle vacanze di Natale. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva “Bbc”. Fare tamponi agli studenti dopo il loro rientro a gennaio “aiuterà a ridurre la trasmissione” del virus “dopo un periodo di condivisione sociale” durante le vacanze, ha riferito il dicastero in una mail indirizzata alle scuole dopo l’emersione di una nuova variante, la Omicron, confermata la prima volta il 24 novembre in Sudafrica. L’Associazione dei rappresentanti di scuole e college (Ascl) ha risposto però che agli istituti è stato dato troppo poco tempo per prepararsi. (Rel)