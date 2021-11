Speciale scuola: Protocollo d'intesa tra ministero Istruzione e Confindustria Moda per rafforzare collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi e il presidente di Confindustria Moda, Cirillo Marcolin, hanno firmato, questa mattina, in occasione del Job&Orienta a Verona, un Protocollo d'intesa che rafforza la connessione tra scuola e mondo del lavoro nel settore del Tessile, Moda e Accessorio. E' quanto si legge in una nota del dicastero dell'Istruzione. L'Intesa promuove percorsi formativi che permettano l'acquisizione di competenze tecnico-professionali, relazionali, manageriali e trasversali, per favorire l'incontro tra le istituzioni scolastiche e le aziende affiliate a Confindustria Moda. Inoltre, si attivano iniziative volte alla formazione delle studentesse e degli studenti e di aggiornamento rivolte ai docenti delle istituzioni scolastiche di tutti gli indirizzi, per rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle esigenze del mercato del lavoro. "La rinnovata intesa con Confindustria Moda rappresenta un chiaro esempio di come istituzioni, imprese e territorio debbano collaborare per l'orientamento e la formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi - ha detto Bianchi durante l'incontro per la firma del Protocollo -. Una sinergia necessaria per intercettare non solo le richieste e le opportunità di occupazione, oggi sempre più dinamiche, ma anche per permettere ai più giovani di capire quali siano le loro aspirazioni e come poterle realizzare. Il ponte che unisce i percorsi degli Istituti tecnici e professionali e degli Istituti tecnico-professionali costituisce un punto di forza su cui questo governo intende investire per il rilancio socio-economico del nostro Paese, come dimostrano gli obiettivi del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza". (Com)