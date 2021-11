Speciale energia: assessora Lazio, aree interne laboratorio prezioso su sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa tappa a Rieti il tour della Regione Lazio dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono 2,2 miliardi di euro destinati alla nascita e allo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti. "Considerando che nel Lazio ne abbiamo ben 254 su un totale di 378, è facile capire le grandi potenzialità di questo settore per i piccoli comuni e le aree interne della nostra regione, i quali per loro natura hanno la vocazione di essere dei veri e propri laboratori di sostenibilità", spiega in una nota l'assessora alla Transizione ecologica della Regione Lazio, Roberta Lombardi, in occasione della partecipazione a Rieti del tour "Comunità energetiche rinnovabili ed enti locali: un'opportunità per ambiente e territorio", organizzato dalla Regione in collaborazione con l'università di Roma La Sapienza, Anci ed Uncem, per spiegare ai sindaci come far nascere una Comunità energetica rinnovabile sul proprio territorio. "Non a caso, infatti, la prima Comunità energetica rinnovabile del Lazio - aggiunge Lombardi - è nata a Ventotene, un piccolo centro abitato. Le Cer rappresentano quindi un potenziale prezioso per le amministrazioni e le comunità locali, per la tutela dell'ambiente e di quel capitale naturale cui sono legate le economie del territorio e le nuove opportunità di sviluppo ecocompatibile, ad esempio in termini di turismo sostenibile, enogastronomico ed escursionistico. Per questo come Regione abbiamo dedicato alle Comunità energetiche anche una sezione ad hoc nel nuovo bando di idee per la transizione ecologica del Lazio rivolto a Comuni e imprese". (Com)