Francia: governo prolunga dispositivo per controllare investimenti stranieri

- Il governo francese prolunga di un anno i controlli rafforzati sugli investimenti stranieri per proteggere le aziende nazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". La misura era stata decisa lo scorso anno nell'ambito della crisi del coronavirus e prevede un abbassamento della quota che gli investitori non europei possono prendere in un'azienda, portata dal 25 al 10 per cento. "Questa soglia portata al 10 per cento doveva prendere fine il 31 dicembre, l'ho prolungata di un anno supplementare", ha detto Le Maire. "La mia responsabilità di ministro dell'Economia e delle Finanze è quella di proteggere le tecnologie francesi, proteggere le aziende più strategiche, proteggere dei settori", ha aggiunto il ministro. (Frp)