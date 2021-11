Imprese: la tecnologia di Thales Alenia Space a supporto del Cyber 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, JV tra Thales 67 per cento e Leonardo 33 per cento, insieme ai suoi partner, è stata selezionata dal Centro di competenza nazionale Cyber 4.0 per la realizzazione del progetto "Quantum Communication and Synchronization Testbed", basato sulle tecnologie quantistiche. Lo riferisce un comunicato stampa.In qualità di coordinatore, Thales Alenia Space, insieme ai partner del progetto Telespazio (joint venture tra Leonardo 67 per cento e Thales 33 per cento) e Micro Photon Devices, con il contributo anche di INRi M (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) e della Sapienza Università degli Studi di Roma, realizzerà un prototipo di infrastruttura di comunicazione e sincronizzazione sicura basata su distribuzione quantistica delle chiavi crittografiche. Il progetto, nello specifico, ha come obiettivo l'utilizzo di tecnologie quantistiche per garantire la sicurezza della comunicazione "end to end" e un riferimento di tempo accurato. In questo ambito i sistemi satellitari avranno un ruolo fondamentale. Essi, infatti, permettono di superare i limiti di distanza e permetteranno di garantire l'utilizzo di queste nuove tecnologie per la protezione di dati e riferimenti metrologici di tempo nell'era dei computer quantistici, in grado di mettere in crisi i sistemi di crittografia tradizionali che sono oggi in uso. La disponibilità di un sistema di comunicazione sicura e di un riferimento di tempo accurato ed affidabile sono elementi fondamentali per l'evoluzione delle infrastrutture e dei servizi critici nazionali ed internazionali, come ad esempio nel campo dell'energia, della comunicazione, dei trasporti e della medicina. (segue) (Com)