Energia: Snam, ad oggi quasi totalità dei metanodotti può trasportare fino al 100 per cento di idrogeno

- Ad oggi la quasi totalità dei metanodotti di Snam è in grado di trasportare fino al 100 per cento di idrogeno in base alla normativa Asme B31.12. È quanto si legge nella nota diffusa a seguito dell’approvazione in Cda del nuovo piano strategico al 2025. Circa il 70 per cento dei metanodotti, si legge nel documento, può trasportare idrogeno puro con nessuna o limitate riduzioni rispetto alla massima pressione di esercizio, mentre circa il 30 per cento necessita di riduzioni più significative. Tali limitazioni potranno essere superate con le future evoluzioni della normativa tecnica di riferimento: sono in corso la certificazione della rete da parte di Rina e collaborazioni con istituzioni e università per stabilire nuovi standard tecnici per il trasporto dell’idrogeno nelle condotte. (Com)