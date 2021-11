Repubblica Ceca: presidente Zeman vuole concludere colloqui con futuri ministri entro venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, vuole concludere i colloqui con i futuri ministri del governo entro venerdì prossimo. Lo ha reso noto all’agenzia di stampa “Ctk” il suo portavoce, Jiri Ovcacek. I candidati, in tutto 17, saranno invitati al Castello di Praga in ordine alfabetico. Oggi è il turno del leader del Partito pirata, Ivan Bartos, designato a guidare il ministro dello Sviluppo regionale. Domani vedrà invece Martin Bax (Partito democratico civico – Ods), probabile futuro ministro della Cultura, e Mikulas Bek, candidato al ruolo di ministro per l’Unione europea. (Vap)