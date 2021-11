Galles: studio commissionato dal governo dimostra impatto reddito di base universale su situazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La povertà in Galles potrebbe essere dimezzata se venisse implementato un regime di reddito di base universale. Questo quanto emerge da uno studio commissionato dalla commissaria per le generazioni future per il Galles, Sophie Howe. In base alla ricerca, il 69 per cento degli abitanti del Galles sosterrebbe la misura. Una sperimentazione su circa 2.500 persone costerebbe circa 50 milioni di sterline e ogni partecipante sarebbe pagato 60 sterline a settimana. Oltre alla diminuzione della povertà complessiva del 50 per cento, lo studio ha anche rilevato che la povertà infantile diminuirebbe del 64 per cento. (Rel)