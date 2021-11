Georgia: Saakashvili, ho sbagliato a non riuscire a garantire l'indipendenza della magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia non ha mai avuto un presidente colpevole, come dichiarato dall'ex capo di Stato georgiano Mikheil Saakashvili, il quale ha ammesso di aver commesso degli errori, tra cui non aver garantito l'indipendenza della magistratura, ma non ha alcun senso di colpa. Saakashvili ha pronunciato queste dichiarazioni nel corso di un lungo discorso in tribunale, durante l'udienza odierna su uno dei casi in cui è imputato, mentre fuori dall'aula numerosi suoi sostenitori si erano riuniti in segno di solidarietà. "Ho rinunciato al lusso e alla posizione che ricoprivo in Ucraina per tornare in Georgia, dove sapevo per certo che mi avrebbero potuto uccidere mentre tornavo a casa", ha affermato l'ex presidente, aggiungendo che le sue "possibilità di sopravvivenza sono minime". Saakashvili risulta coinvolto nei casi della repressione della manifestazione d'opposizione del 7 novembre 2007, dell'irruzione illegale nella sede dell'emittente televisiva "Imedi Tv" e di appropriazione indebita di fondi statali. (Rum)