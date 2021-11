Speciale difesa: Malesia, l’opposizione si spacca sulla leadership di Anwar Ibrahim dopo le elezioni a Malacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione in Malesia si spacca sulla leadership dell’ex premier Anwar Ibrahim dopo i pessimi risultati ottenuti nelle elezioni dello Stato di Malacca la scorsa settimana. Come riporta il quotidiano online “The Straits Times”, diversi leader della coalizione Pakatan Harapan hanno levato la loro voce a difesa di Anwar, del quale nei giorni scorsi sono state chieste le dimissioni. Contro l’ex premier si è espresso Anthony Loke, segretario nazionale del Partito di azione democratica (Dap), la forza politica di Pakatan Harapan che ha più seggi all’interno del parlamento federale, secondo cui l’alleanza dovrebbe “smetterla di puntare su Anwar come solo candidato per la guida del governo”. (Fim)