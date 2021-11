Speciale difesa: Corea del Sud-Usa, segretario Difesa Austin a Seul per colloqui annuali di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, visiterà Seul questa settimana per il 53mo Incontro consultivo di sicurezza con la controparte sudcoreana. Lo hanno riferito funzionari del governo sudcoreano, secondo cui durante i colloqui verranno discussi temi quali il trasferimento del comando operativo delle forze combinate in tempo di guerra (Opcon), il programmi nucleare e balistico della Corea del Nord, la sicurezza informatica e altri. Austin partirà alla volta della Corea del Sud domani, 30 novembre; l'incontro annuale sarà il primo in presenza tra Austin e il ministro della Difesa sudcoreano, Suh Wook, dall'insediamento del presidente Joe Biden alla Casa Bianca, lo scorso gennaio. (Git)