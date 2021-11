Speciale difesa: Israele-Marocco, premier Bennett sottolinea importanza visita ministro Difesa a Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La visita del ministro della Difesa israeliano Benny Gantz in Marocco la settimana scorsa è stata importante e ha realizzato un importante sviluppo nelle relazioni tra i due Paesi, soprattutto a livello di sicurezza e difesa. Lo ha affermato ieri il primo ministro israeliano Naftali Bennett in alcune dichiarazioni alla stampa, riprese in Marocco dal sito web "Al Yaoum 24". Bennett ha parlato di "accoglienza ospitale della delegazione israeliana in Marocco", rilevando che "quanto raggiunto in merito alla firma di un memorandum d'intesa con il ministro della Difesa marocchino avvierà la cooperazione ufficiale in materia di sicurezza tra i due Paesi nei settori dell'intelligence, delle industrie militari e delle esercitazioni congiunte". (Res)