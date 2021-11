Speciale difesa: Heckler&Koch, risultato operativo +7 per cento tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda produttrice di armi tedesca Heckler&Koch (Hk) ha registrato tra gennaio e settembre scorso un aumento del risultato operativo del 7 per ento su base annua, a 34,4 milioni di euro. Nello stesso periodo, il fatturato ha sperimentato un incremento dell'1 per cento a 210 milioni di euro. L'utile netto ha raggiunto i 17,1 milioni di euro, circa un terzo in più dei primi nove mesi del 2020. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che Hk era in perdita nel 2017 e nel 2018. Tuttavia, l'acquisizione da parte della società finanziaria lussemburghese Compagnie de développement de l'eau (Cde) nel 2020 ha segnato una svolta per l'azienda, con una nuova gestione e investimenti. “Siamo su un percorso di crescita positivo”, ha commentato il direttore finanziario di Hk, Bjoern Kroenert, che ha aggiunto: “Continueremo a crescere e guardiamo al futuro con ottimismo”. Amministrata da uno studio legale con sede alle Barbados, Cde fa capo all'investitore francese Nicolas Walewski. (Geb)