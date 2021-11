Molise: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale, eco l'odg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attivazione dei servizi educativi per la prima infanzia. Impegno all'assessore e al presidente della Giunta regionale"; "Convocazione di un tavolo tecnico di discussione per azioni di sostegno economico, di rilancio del territorio e contrasto allo spopolamento"; "Attuazione del programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza Covid-19-Intervento numero 1 - Terapie intensive e semintensive e pronto soccorso dell'Ospedale 'A. Cardarelli' di Campobasso; "Programmi di screening oncologici". Nella seconda parte della riunione il Consiglio regionale dovrebbe iniziare l'esame di alcuni progetti di legge alcuni dei quali a residuo dalla precedenti sedute di Consiglio. In particolare, l'assemblea si dovrà occupare delle proposte riguardanti la "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna"; "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)"; "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni"; "Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"; "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione"; "Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise"; "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo". (Gru)