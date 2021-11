Hong Kong: oltre 10 mila agenti di polizia mobilitati per le elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 10 mila agenti di polizia presteranno servizio durante le elezioni legislative a Hong Kong, in programma il prossimo 19 dicembre. Lo rende noto il commissario di polizia locale, Raymond Siu, precisando che le forze dell'ordine non esiteranno "ad applicare la legge" contro ogni tentativo di ostacolare il regolare svolgimento delle elezioni. A sostegno della necessità di un tale dispiegamento di forze, Siu ha ricordato le recenti minacce rivolte a due deputate pro-Pechino la scorsa settimana, la leader conservatrice del Nuovo Partito Popolare (Npp), Regina Ip, e Nixie Lam, esponente dell'Alleanza Democratica per il Miglioramento e il Progresso di Hong Kong (Dab). Entrambe hanno ricevuto un pacchetto anonimo contenente carne putrida, trattamento riservato ad almeno altri 4 deputati del Parlamento locale, secondo quanto riferito dalla testata cinese "Ming Pao". Attualmente, tutti i casi sono al vaglio dell'Ufficio di Hong Kong per la criminalità organizzata e la triade (Octb). (segue) (Cip)