Imprese: Snam, al 2025 utile atteso in crescita del 3 per cento, Ebitda del 4,5 per cento

- Nel nuovo piano strategico 2021-2025, approvato oggi dal consiglio di amministrazione, Snam prevede di raggiungere una crescita sostenibile dei principali indicatori, destinata ad accelerare ulteriormente al 2030 grazie al contributo dei nuovi investimenti. Stando al relativo comunicato stampa, la guidance sull’utile netto del 2022 è di un risultato sostanzialmente in linea con quello 2021 a parità di Wacc: il piano ipotizza un impatto sull’utile netto 2022 dalla revisione del Wacc di circa 85 milioni di euro e sull’Ebitda di 120 milioni. Il livello atteso di indebitamento finanziario netto a fine 2022 è pari a circa 14,8 miliardi di euro, tenuto conto degli investimenti previsti nell’anno di 1,5 miliardi di euro, dell’assorbimento di circolante di 300 milioni, di esborso per l’acquisizione di Ttpc/Tmpc di 400 milioni e di 600 milioni di contributo positivo derivante dall’ottimizzazione della struttura di capitale di una partecipazione e della conversione di un bond convertibile. Nello specifico, rispetto al periodo di piano Snam prevede una crescita dell’utile netto pari al tre per cento; superiore al 2,5 per cento per la Rab; del 4,5 per cento per il margine operativo lordo (Ebitda), e del cinque per cento per il dividendo per azione fino al 2022, con un 2,5 per cento ulteriore nel periodo 2022-2025. (Com)