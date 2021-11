Sudafrica: Ramaphosa a summit Focac, Area libero scambio opportunità per rilanciare commercio continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per troppo tempo i Paesi africani hanno orientato il loro sguardo sulle opportunità commerciali e di investimento in mercati extracontinentali come Europa, Asia e Nord America, tuttavia l'accordo sull'Area continentale di libero scambio africana (AfCfta) rappresenta una "immensa opportunità" per l'esportazione di beni e servizi sudafricani all'interno del continente. Lo ha dichiarato il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, intervenendo all'ottava Conferenza ministeriale del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac) che si apre oggi a Dakar, in Senegal. "Le Nazioni Unite stimano che il mercato creato nell'ambito dell'AfCfta sia di circa 1,3 miliardi di persone con un progetto interno lordo combinato di 3.400 miliardi di dollari. Il successo dell'organizzazione della fiera commerciale intrafricana a Durban all'inizio di questo mese è stato parte dello sforzo per promuovere un maggiore commercio tra il nostro Paese e gli altri nel continente e per aiutare a realizzare la promessa dell'AfCfta. Si stima che alla Intra-African Trade Fair siano stati conclusi accordi per circa 36 miliardi di dollari, a cui hanno partecipato più di 80 aziende sudafricane", ha sottolineato Ramaphosa, sottolineando la necessità di ricostruire le economie è importante quanto la lotta contro gli effetti del Covid sulla salute. (segue) (Res)