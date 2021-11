Sudafrica: Ramaphosa a summit Focac, Area libero scambio opportunità per rilanciare commercio continentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della pandemia, il presidente sudafricano ha tenuto a precisare che il suo Paese è stato determinante nell'istituzione dell'Africa Medical Supplies Platform per consentire ai Paesi di acquistare dispositivi di protezione individuale e forniture mediche, nonché dell'African Vaccine Acquisition Task Team, che ha assicurato milioni di vaccini per il continente. "In qualità di Au Champion for the Covid-19 Response, continuiamo a svolgere un ruolo attivo all'interno delle strutture Ua per sostenere lo sforzo continentale contro la pandemia. Mentre continuiamo a combattere il virus, il nostro obiettivo è però anche una ripresa economica sostenibile. Nell'ambito dei nostri sforzi di diplomazia economica, stiamo prestando rinnovata attenzione alla promozione del commercio e degli investimenti con i Paesi del nostro continente", ha ribadito Ramaphosa, sottolineando che con questo obiettivo farà visita la prossima settimana in quattro Paesi dell'Africa occidentale: Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio e Senegal. "Questi sono Paesi con cui abbiamo partnership strategiche e sono mercati in cui operano numerose aziende sudafricane. Durante le mie visite in Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio e Senegal la prossima settimana, esamineremo come sfruttare le opportunità presentate dall'AfCfta per espandere l'impronta delle aziende sudafricane nel continente e come possiamo supportare meglio quelle imprese già operanti in altri Paesi africani. Discuteremo anche di come le aziende di quei Paesi possano trovare opportunità commerciali e di investimento in Sudafrica", ha aggiunto. (Res)