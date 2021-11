Germania: Iw, investimenti e consumi stimoleranno economia, crescita 4 per cento 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti delle aziende e i consumi privati stimoleranno notevolmente l'economia della Germania, che nel 2022 potrebbe sperimentare una crescita del 4 per cento dopo quella del 2,5 per cento di quest'anno. È quanto prevede l'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw), come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo l'Iw, il prerequisito di tale sviluppo è che le carenze di materiali vengano coperte nel corso dell'anno e che si effettuino “rapidi progressi nella vaccinazione” contro il Covid-19. È, infatti, questo “l'unico modo per riprendere slancio nei consumi e negli investimenti” . Tuttavia, l'aumento esponenziale dei contagi dovrebbe inizialmente gravare sulla propensione al consumo durante il semestre invernale. Secondo l'Iw, i consumatori spenderanno il 5 per cento in più nel 2022 e le aziende aumenteranno gli investimenti in macchinari della stessa percentuale. (segue) (Geb)