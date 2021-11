Germania: Iw, investimenti e consumi stimoleranno economia, crescita 4 per cento 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Germania dovrebbe diminuire dal 3 per cento del 2021 al 2,5 per cento del prossimo anno, quando dovrebbero essere superati anche i problemi del mercato del lavoro del Paese. Vi sono, infatti, “molte prove” che l'occupazione supererà i livelli precedenti alla crisi del coronavirus. Il “fattore decisivo” è se “il continuo stop-and-go” dell'economia causato dall'emergenza sanitaria si concluderà nel 2022. A tal fine, un nuovo blocco generale anticontagio deve essere “evitato a tutti i costi”. Si devono, invece, compiere “rapidi progressi nella vaccinazione”. Per il direttore dell'Iw, Michael Huether, “il piccolo gruppo di non vaccinati sta attualmente dettando il passo in Germania”. Infine, secondo Huether, “non è accettabile che alcune libertà vengano nuovamente limitate in modo massiccio” per contenere la diffusione del Covid-19. (Geb)