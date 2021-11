Ue: de Guindos, crisi approvvigionamento e varianti Covid principali rischi per stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incertezza causata dalla crisi di approvvigionamento delle materie prime e la comparsa di nuove varianti del coronavirus sono i principali rischi per la stabilità finanziaria in Europa, in quanto provocano un rallentamento della crescita economica e dell'inflazione. Lo ha affermato il vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos, nel suo intervento ad una conferenza bancaria organizzata dal quotidiano "Expansion" e dalla società di consulenza Kpmg, spiegando che nonostante la ripresa in corso, la crescita dell'inflazione è andata "oltre le aspettative". A questo proposito, de Gunidos si aspetta che la politica fiscale mantenga il "delicato equilibrio" tra il progressivo ritiro degli stimoli, la stabilità di bilancio senza che questo comprometta o possa interrompere la ripresa economica. Per quanto riguarda la finanza, il vicepresidente della Bce ha insistito sull'importanza delle fusioni sia nazionali che europee per migliorare la redditività del settore che ha registrato un significativo miglioramento con una media europea del 5,2 per cento alla fine del primo semestre rispetto a meno dell'1 per cento dello stesso periodo dello scorso anno. Secondo de Guindos, la pressione dei bassi tassi d'interesse sui margini continuerà nel medio termine e quindi il consolidamento è uno dei modi migliori per affrontare questo effetto negativo sul settore bancario. (Spm)