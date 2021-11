Visegrad: presidente ceco, V4 dovrebbe considerare vaccinazione obbligatoria anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4) dovrebbero considerare l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione contro il coronavirus. Lo ha detto il presidente ceco, Milos Zeman, ripreso dal quotidiano “Denik N”. “Tutti i politici sono spaventati dal dire che l’unica soluzione è la vaccinazione obbligatoria per non perdere voti. Io me lo posso permettere perché lascerò la presidenza dopo dieci anni”, ha riferito il capo dello Stato secondo quanto detto dal suo portavoce, Jiri Ovcacek. “Come l’Austria, occorre pensare alla vaccinazione obbligatoria perché sembra essere l’unico modo per uscire dalla crisi pandemica”, ha continuato. (Vap)