Violenza donne: Sibilia, bene Beccaglia che ha sporto denuncia querela

- Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, afferma che "bene ha fatto la giornalista Greta Beccaglia a sporgere denuncia querela per i gravissimi episodi dì molestie, di cui c'è testimonianza video, verificatisi nei suoi confronti in prossimità dello stadio di Empoli". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Intanto, tutta la mia personale solidarietà va alla donna ed alla professionista, siamo tutti con lei e contro questa barbarie ingiustificabile. Ho sentito il questore di Firenze che mi ha preannunciato che di qui a poco sarà emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di un uomo, identificato come quello che si è reso responsabile di quei gesti insopportabili, dì cui si conoscono ora le generalità. Un grazie dunque alle Forze dell'ordine - conclude Sibilia - per la tempestività con la quale hanno agito per individuare il molestatore nel più breve tempo possibile, anche per dare il segnale inequivocabile che tali episodi non sono socialmente accettabili". (Com)