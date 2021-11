Imprese: Snam, in piano al 2025 più peso a finanza sostenibile e target per emissioni Scope 3 dei fornitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’arco del nuovo piano strategico al 2025, Snam prevede di mantenere ratio di credito e di flusso coerenti con il merito di credito attuale, insieme ad un mix tra debito fisso e variabile di 3/4 e a 3,2 miliardi di linee di credito sindacate, non utilizzate al 30 settembre 2021, e in scadenza tra il 2025 e il 2026. Stando al relativo comunicato stampa, Snam ha anche l’ambizione di accrescere il peso della finanza sostenibile dall’attuale 60 a oltre l’80 per cento del funding disponibile in arco di piano. Inoltre, il gruppo si è impegnato a garantire che tutte le future emissioni siano legate a obiettivi Esg. Infine, a seguito di una serie di progetti e iniziative di collaborazione sviluppati negli ultimi anni, Snam si impegna a ridurre del 46 per cento le emissioni relative alle partecipate, e del 55 per cento le emissioni derivanti dalla propria catena di fornitura entro il 2030. Con questi obiettivi, prosegue la nota, Snam diventa la prima azienda di infrastrutture energetiche all’interno dell’Unione europea a stabilire dei target di riduzione delle emissioni Scope 3 relativi anche ai propri fornitori. (Com)