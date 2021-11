Speciale difesa: leader bielorusso Lukashenko ordina preparazione piano di risposta ad aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa bielorusso deve preparare un piano di risposta a possibili aggressioni esterne, evitando al tempo stesso di cadere in eventuali provocazioni, come dichiarato dal leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, nel corso della riunione odierna al ministero della Difesa. Poco prima il leader bielorusso aveva affermato che Minsk è diventata un anello della catena di aggravamento della situazione militare nella regione e che i Paesi occidentali stanno sfruttando la crisi dei migranti al confine tra Bielorussia ed Unione europea per contenere l'esercito bielorusso in caso di conflitto contro la Russia. (Rum)