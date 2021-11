Svezia: oggi nuovo voto di fiducia per leader socialdemocratica Andersson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento svedese, il Riksdag, è chiamato oggi a votare nuovamente la fiducia come premier a Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici. Nella giornata di mercoledì Andersson era stata eletta a capo del governo svedese, la prima donna nella storia del Paese scandinavo. Nel voto odierno, Andersson dovrebbe nuovamente ottenere il beneplacito del Parlamento, con solo 174 voti contrari su 349. Le astensioni dei deputati di alcune formazioni permetterebbero dunque alla leader socialdemocratica di guadagnare la fiducia del Riksdag. Nei giorni scorsi, il presidente del Parlamento, Andreas Norlen, ha parlato con i leader degli altri partiti svedesi, trovando la disponibilità di diverse formazioni a sostenere la nomina di Andersson a premier tramite il voto di fiducia o l’astensione. Norlen ha anche specificato come in situazioni del genere non ci siano “regole scritte” su come agire, dopo quanto accaduto mercoledì. L’evoluzione politica della scorsa settimana “è un qualcosa per cui ho molti rimpianti”, ha detto Norlen, evidenziando come i cittadini svedesi abbiamo trovato “incomprensibili” le scelte dei vari partiti. (segue) (Sts)