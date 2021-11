Svezia: oggi nuovo voto di fiducia per leader socialdemocratica Andersson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì sera, poche ore dopo la nomina, la premier svedese Andersson ha rassegnato le dimissioni a causa del voto contrario alla legge di bilancio. Andersson ha annunciato le dimissioni in conferenza stampa, precisando di non voler “guidare un esecutivo dove appaiano le basi per mettere in discussione la sua legittimità”. La premier dimissionaria ha informato il presidente del Parlamento Norlen di essere ancora interessata a guidare un governo monopartitico socialdemocratico. “Un governo di coalizione dovrebbe dimettersi se un suo partito sceglie di abbandonare l’esecutivo”, ha continuato Andersson. Il partito da cui ha fatto riferimento è quello dei Verdi, che hanno lasciato il governo dopo il voto favorevole del Parlamento agli emendamenti di bilancio presentati dall’opposizione. Come hanno spiegato i portavoce dei Verdi, l’esecutivo dovrà andare avanti con un bilancio “negoziato da una forza di estrema destra”, i Democratici svedesi. “Questo è qualcosa che ci addolora, siamo sia sorpresi che arrabbiati per le azioni del Partito di centro”, che ha abbandonato il sostegno all’esecutivo con l’accusa di essersi spinto troppo a sinistra. (segue) (Sts)