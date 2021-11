I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan-Etiopia: scontri in regione contesa di Al Fashaqa, capo esercito al Burhan in visita ad El Gadarif - Il capo dell'esercito del Sudan e presidente del ripristinato Consiglio militare di Transizione, Abdel Fattah al Burhan, è oggi in visita nella città di El Gadarif, situata nella regione contesa con l'Etiopia di Al Fashaqa, dopo che ieri scontri fra le truppe dei due Paesi hanno provocato almeno 23 morti. Lo riferisce il quotidiano governativo qatariota "Al Sharq", che aggiorna il precedente bilancio di 21 morti e secondo il quale le vittime degli scontri armati sono state registrate da entrambe le parti, sudanese ed etiope. La visita di al Burhan segue ore concitate, dopo che il governo di Khartum ha denunciato un attacco deliberato da parte di truppe etiopi nella zona contesa: secondo “Sudan Tribune”, le truppe etiopi si sarebbero spinte fino a 17 chilometri all’interno del territorio sudanese, ingaggiando scontri con le controparti a est dei villaggi di Umm Disa e Barakat Noreen, non lontano dall’insediamento etiope di Malkamo situato a est del fiume Atbara. Citando fonti militari sudanesi, il quotidiano scrive che il combattimento sarebbe durato oltre sette ore e che avrebbe visto l’uso di artiglieria pesante. Un primo bilancio, sudanese, citava almeno sei militari uccisi nei ranghi di Khartum, mentre nelle ore seguenti la stima è aumentata. Il combattimento non è stato finora confermato ufficialmente dall’Etiopia, che non solo è contrapposta al Sudan sul fronte dei negoziati per il progetto della Grande diga della rinascita (Gerd), ma che negli ultimi mesi ha anche accusato Khartum di dare aiuto ai ribelli tigrini, protagonisti in queste settimane di una offensiva che sembra puntare verso la capitale Addis Abeba. (segue) (Res)