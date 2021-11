I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Usa, da oggi limitati i viaggi dall'Africa australe - Gli Stati Uniti limiteranno da oggi i viaggi dal Sudafrica e da altri sette Paesi dell'Africa australe, nel tentativo di limitare la diffusione della nuova variante Omicron del Covid-19. Agendo su consiglio del dottor Anthony Fauci e del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), l'amministrazione del presidente Joe Biden ha precisato che i Paesi interessati dalle restrizioni di movimento verso gli Usa sono Sudafrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambico e Malawi, dopo che il presidente è stato informato sulla nuova variante del coronavirus che circola nell'Africa meridionale, secondo una fonte della Casa Bianca. Al momento, aveva spiegato Washington, gli esperti della Casa Bianca stanno ancora effettuando delle valutazioni sulla variante e, di conseguenza, si sta agendo con molta cautela, dato che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ora identificato questa come una variante di preoccupazione. "I nostri scienziati e funzionari della sanità pubblica stanno lavorando rapidamente per saperne di più su questa variante", ha detto una fonte. Questo non si applica ai cittadini statunitensi e ai residenti permanenti, mentre tutti i viaggiatori internazionali dovranno comunque risultare negativi prima di viaggiare.Nys (segue) (Res)