I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia-Sudan: capo esercito etiope, nessun motivo di attaccare Khartum - L'Etiopia "non ha motivo" di attaccare il Sudan ed il suo esercito non sarebbe comunque "in grado" di farlo ora, quando le sue truppe sono impegnate in prima linea nel proprio Paese a combattere le forze del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf). Lo ha dichiarato il capo dell'esercito etiope, Birhanu Jula, respingendo le accuse di Khartum secondo le quali truppe etiopi avrebbero ieri deliberatamente attaccato le milizie sudanesi nel loro territorio, nella regione di confine nota come Al Fashaqa, contesa dai due Paesi. In dichiarazioni riprese dall'emittente "Esat Tv", il generale ha ribadito che per Addis Abeba non c'è motivo di attaccare il Sudan e ha auspicato che le tensioni possano essere risolte pacificamente attraverso il dialogo. Il capo dell'esercito del Sudan e presidente del ripristinato Consiglio militare di Transizione, Abdel Fattah al Burhan, è intanto oggi in visita nella città di El Gadarif, situata nella regione contesa con l'Etiopia di Al Fashaqa, dopo che ieri gli scontri fra le truppe dei due Paesi hanno provocato almeno 23 morti. Lo riferisce il quotidiano governativo qatariota "Al Sharq", che aggiorna il precedente bilancio di 21 morti e secondo il quale le vittime degli scontri armati sono state registrate da entrambe le parti, sudanese ed etiope. (Res)