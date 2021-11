© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Covid, registrati zero casi della variante Omicron - In Tunisia, non sono ancora stati registrati casi della nuova variante del coronavirus nota come "Omicron". Lo ha affermato Aman Allah al Masadi, membro del comitato scientifico per la lotta alla pandemia, durante un intervento all’emittente radiofonica tunisina "Jawhara Fm". Masadi ha spiegato che, nonostante i dati sulla nuova variante sono scarsi, si teme sia più contagiosa e diffusa rispetto alla variante Delta, invitando, quindi, a proseguire con il processo di vaccinazione a livello nazionale. Infatti, Masadi ha ricordato che è disponibile la terza dose di vaccino per i maggiori di 18 anni (nel caso abbiano ricevuto la seconda dose da almeno cinque mesi). (segue) (Res)