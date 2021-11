I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: forze Haftar bloccano ricorso Gheddafi al tribunale Sebha - I gruppi armati affiliati al generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica candidato alle elezioni presidenziali, avrebbero circondato oggi l’edificio della Corte di appello di Sebha, nel sud della Libia, impedendo l’ingresso di giudici e dipendenti. Lo ha detto Ali Abu Sbeiha, capo del Consiglio supremo delle tribù della regione meridionale libica del Fezzan, in un post su Facebook. “In questo modo la Corte non potrà considerare l’appello di Saif al Islam Gheddafi contro l’esclusione dalle elezioni presidenziali emessa dall'Alta commissione elettorale”, ha aggiunto Abu Sbeiha. A confermare lo sbarramento davanti al tribunale è stato anche Mussa Tehusai, giornalista e ricercatore specializzato nelle questioni della Libia meridionale, via Twitter. "La Brigata 115 chiude le strade che portano alla Corte d'appello di Sebha e impedisce l'accesso a giudici e dipendenti", ha scritto il giornalista, pubblicando una foto al riguardo. Il figlio del defunto leader libico Muammar Gheddafi ha scritto ieri sui social media che i giudici della Corte di appello di Sebha, nel sud della Libia, si sarebbero rifiutati di esaminare il ricorso presentato dagli avvocati, suggerendo che i magistrati sarebbero stati intimiditi. (segue) (Res)