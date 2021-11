I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: comitato militare 5+5 in Turchia e Russia per colloqui su ritiro mercenari - Il Comitato militare libico congiunto 5+5 (cinque ufficiali del governo di Tripoli, altrettanti delle autorità di Bengasi) terrà due incontri separati in Russia e Turchia per discutere del meccanismo per l'uscita di mercenari e forze straniere dal territorio della Libia. Lo ha detto Al Hadi Al Falah, membro del Comitato 5+5, secondo quanto riferisce il sito web d’informazione libico “Al Saa 24”. Al Falah ha aggiunto che il lavoro degli osservatori internazionali del meccanismo di cessate il fuoco inizierà non appena verrà concordata una data per il ritiro di mercenari e forze straniere dal Paese nordafricano. (segue) (Res)