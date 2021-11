© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Libia: ministro Interno Mazen ad Algeri per colloqui su riapertura valichi - La cooperazione di sicurezza tra Algeria e Libia e la riapertura dei valichi di frontiera tra i due Paesi nordafricani: questi gli argomenti principali al centro di un colloquio tenuto ier ad Algeri tra il ministro dell’Interno dell'Algeria, Kamal Beljoud, e l'omologo libico, Khaled Mazen, quest’ultimo in visita di lavoro nella nazione confinante. Il ministro libico ha dichiarato alla stampa al termine dell'incontro che le due parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione in merito alle competenze dei due dicasteri dell’Interno. In particolare, Mazen ha annunciato anche l'istituzione di comitati tecnici tra i due ministeri che studieranno diversi punti, tra cui la formazione del personale di sicurezza allo scopo di “perseguire gli interessi dei cittadini dei due Paesi, sia in Algeria che in Libia”. (Res)